Marotta: “Arnautovic? Assolutamente non prendiamo nessuno. Inzaghi troverà soluzioni in rosa”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sassuolo, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro: "Siamo ancora in una fase interlocutorio, essere primi in classifica premia le prestazioni che abbiamo fatto. Al di là del risultato è importante la continuità delle prestazioni positive. Quella col Sassuolo è una gara difficile, ma dobbiamo cercare di giocarla nel migliore dei modi. Infortunio Arnautovic? Non prenderemo nessuno, l'infortunio speriamo che sia breve".