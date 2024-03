Sui ricavi

"Come club scendiamo in campo ogni 3 giorni e non aspettiamo eventi straordinari ma siamo continuamente impegnati per dare ai nostri tifosi una esperienza unica. Se guardiamo ad altri club, il barca ha 176 milioni di ricavi dalle TV e il Tottenham arriva a 135 mentre l'Inter a malapena a 84 milioni dai diritti TV con una finale di Champions raggiunta l'anno scorso. Come possiamo essere competitivi senza una struttura privata? Per questo ci vogliamo inserire nel mondo dell'entertainment e senza un palcoscenico adeguato come lo stadio, e ora il prodotto è scadente... Forse non è un discorso proprio relativo a San Siro ma é comunque un tema da affrontare. I club stanno riflettendo su come far vivere lo stadio tutti i giorni"