"In questo momento WeBuild sta acquisendo elementi per poi poter istruire la sua analisi" riguardo il progetto di ristrutturazione dello stadio Meazza. "Noi abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare, le squadre stanno fornendo tutti i dati e le richieste necessarie a Webuild in questi giorni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del festival internazionale di teatro "Presente indicativo - Milano Porta Europa".