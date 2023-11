Antonello: “Stadio? Non possiamo aspettare, guardiamo Rozzano. USA mercato strategico”

"La visibilità mondiale che ci ha dato la finale di Champions ha fatto da amplificatore. I risultati sportivi sono fondamentali ed amplificano il lavoro del club anche dal punto di vista dei risultati finanziari. Oggi siamo ottavi nel ranking Uefa, avevamo 5 milioni di followers, oggi abbiamo più di 70 milioni superando i 420 milioni di euro di fatturato. Speriamo che il bello debba ancora venire". Sono queste le parole di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, al Social Football Summit in corso allo stadio Olimpico. "Il percorso di sostenibilità è inevitabile non solo per l'Inter, ma per tutti i grandi club. Oggi il focus vero è come le società che generano fatturato possano anche essere sostenibili. Tutti gli investimenti fatti all'interno del calcio devono ora essere sostenuti anche dagli azionisti. Questo, però, non andrà mai a discapito delle performance sportive e speriamo di ridurre i risultati delle perdite. Un mercato strategico sarà quello degli Stati Uniti.