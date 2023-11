Supercoppa, si gioca tra il 21 e il 25 gennaio. Novità: amichevole estiva per la vincitrice

C'è attesa per capire le date ufficiali della prossima Supercoppa Italiana, che si giocherà in Arabia Saudita e che sarà la prima edizione con la nuova formula

C'è attesa per capire le date ufficiali della prossima Supercoppa Italiana, che si giocherà in Arabia Saudita e che sarà la prima edizione con la nuova formula della final four. Se la giocheranno Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, mentre, secondo il Corriere dello Sport, le partite dovrebbero giocarsi tra il 21 e il 25 gennaio. Ma c'è un'altra novità. Scrive Calcio e Finanza:

"Nel frattempo, spunta un’altra novità legata all’accordo con l’Arabia Saudita per portare la Supercoppa nel Paese. Era noto che – come parte dell’intesa – una delle due semifinaliste eliminate sarebbe stata a disposizione per un’amichevole da disputarsi in estate, contro una squadra locale. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, mentre ancora non c’è stato l’ultimo sopralluogo a Gedda (dopo il quale verranno ufficializzate le date della Supercoppa, 21-25 gennaio), gli organizzatori sauditi hanno chiesto che l’amichevole si disputi direttamente con la squadra che conquisterà il trofeo".