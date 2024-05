Da Arnautovic a Dumfries: Inter, in 7 possono lasciare a fine stagione

Dumfries e Arnautovic in dubbio

L'Inter, per la porta, cerca Bento che potrebbe fare il vice di Sommer per un anno prima di diventare titolare. Prima però c'è da risolvere la questione Audero: il portiere è in prestito con diritto di riscatto (6,5 mln) dalla Sampdoria con cui l'Inter potrebbe trovare anche un accordo per prolungare il prestito. Situazione quindi da monitorare così come quella di Dumfries. "Anche lui non è certo al 100% di andarsene. Anzi, se decidesse di firmare il rinnovo del contratto, resterebbe sicuramente, ma l'autografo sul prolungamento oltre il 30 giugno 2025 non è ancora arrivato. Ecco perché l'Inter sta monitorando il mercato alla ricerca di un sostituto, pur tenendo viva la possibilità di confermare l'ex Psv. Ipotesi quest'ultima che farebbe felice Inzaghi, suo grande estimatore, e che diventerà realistica solo se entro la metà di giugno arriverà il rinnovo. Altrimenti caccia a un acquirente in Premier per ricavare almeno 25 milioni di euro", si legge sulla Gazzetta dello Sport. Il settimo che potrebbe lasciare è Arnautovic: con l'arrivo di Taremi l'ex Bologna avrà meno spazio e Inzaghi gradirebbe un'altra punta dal mercato. L'Inter avrebbe intenzione di accontentare il tecnico solo in caso di partenza di Arnautovic.