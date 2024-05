Intervistato in Austria, il centravanti dell'Inter Marko Arnautovic ha parlato della sua stagione in nerazzurro e anche del suo futuro

Intervistato in Austria, il centravanti dell'Inter Marko Arnautovic ha parlato della sua stagione in nerazzurro e anche del suo futuro molto discusso:

“So benissimo cosa succederà dopo. Sono completamente rilassato. I giornalisti parlano molto quando la giornata è lunga, lo sappiamo tutti, soprattutto in Italia. Ho ancora un contratto con l'Inter, sono completamente soddisfatto, siamo diventati campioni. Futuro? Nessuno mi ha detto niente, nemmeno a mio fratello (il manager Danijel, ndr). Mi sto preparando per l’Europeo, poi vado in vacanza, poi mi preparo per il prossimo anno con l’Inter”.