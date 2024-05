Forse si aspettava e i tifosi si aspettavano un impatto diverso. Invece il ritorno di Marko Arnautovic all'Inter è coinciso con un anno difficile per l'attaccante. Condizionato dagli infortuni, Arna ha comunque chiuso l'anno in crescendo (sette gol e tre assist in tutte le competizioni) come conferma la doppietta con il Verona.