Tornato all'Inter dopo ben 13 anni, Marko Arnautovic non è riuscito fin qui a dare il contributo sperato: l'attaccante austriaco, complice anche qualche acciacco di troppo, ha segnato solamente 4 reti in 28 spezzoni di gara, e in queste ultime partite stagionali punta a dimostrare di meritarsi la maglia nerazzurra. Non solo per il presente, ma anche per il futuro: nella prossima stagione, con l'arrivo ormai assodato di Taremi, lo spazio rischia di ridursi ulteriormente, e la posizione dell'ex Bologna è tutt'altro che solida.

Ruolo da comprimario

Così scrive Tuttosport: "Otto partite per far sì che questa seconda esperienza in nerazzurro, a distanza di tredici anni, non sia così tanto diversa da quella precedente, quando però era un ragazzo, ultimo della lista di Mourinho im coda a gente come Milito, Eto'o, Pandev e Balotelli. [...] Vincerà ancora uno scudetto, così come nel '09-10, ma lo farà di nuovo da comprimario. D'altronde, con sole 6 presenze da titolare in tutta la stagione, difficile definire l'austriaco in maniera diversa. E pensare che in estate, quando l'Inter aveva deciso di virare su di lui dopo aver perso Lukaku e pensato e sondato altri attaccanti (da Morata a Scamacca, passando per Balogun e Taremi), Arnautovic, reduce da buone annate a Bologna con 24 gol in due campionati, sembrava destinato a un ruolo da protagonista".