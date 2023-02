Inter, Champions in arrivo: aumentano le rotazioni per Inzaghi. Lukaku scalpita

Momento positivo per l'Inter dopo la vittoria nel derby. Morale alto, così come la condizione fisica. Inzaghi ha recuperato praticamente tutta la rosa, eccetto Correa, e ora ha più opzioni a disposizione.

"Rientrano anche dei potenziali titolari come Brozovic e Lukaku e aumentano le rotazioni per Inzaghi. In difesa Acerbi e De Vrij si stanno alternando, l'italiano sta facendo una grande stagione. Entrambi dovranno trattare la loro permanenza a Milano entro la fine della stagione. Rotazioni anche sulle fasce: Dumfries era un titolare inamovibile, nell'ultimo periodo Darmian stta riportando in parità le % di titolarità. A sinistra Dimarco è diventata una certezza, giocando molto più di Gosens", riporta Sky Sport.

"In attacco non c'è Correa ora infortunato e Lukaku ha giocato molto meno di Dzeko. Il belga è in crescita, anche nel derby ha fatto vedere il suo strapotere fisico. In questo settore del campo ci sarà un riequilibrio, già con la Sampdoria il belga potrebbe essere titolare: ha bisogno di giocare per salire di condizione", spiega Sky Sport.