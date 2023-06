In Portogallo – Anche l’Inter su Otavio: il suo agente è in Italia. E la clausola…

L'Inter è in corsa per Otavio, centrocampista classe 1995 del Porto che potrebbe lasciare il club lusitano in estate. A riportarlo è il portale portoghese Record che assicura che Otavio è finito nel mirino di Napoli e Inter, tanto che il suo agente, Israel Oliveira, è volato in Italia per valutare meglio le condizioni offerte dai due club italiani.