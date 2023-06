ESCLUSIVA Bordon: “Inter, Onana un regista che cambia la squadra. Tra lui e Barella…”

C'è André Onana in cima alla lista dei più chiacchierati in casa nerazzurra sul mercato. L' Inter lo ha preso a parametro zero l'anno scorso e potrebbe ora lasciarlo partire davanti a un'offerta degna dell'exploit del camerunense in questa stagione, anche se Inzaghi spera di trattenerlo. Del suo peso nel gioco della squadra abbiamo parlato con l'ex estremo difensore nerazzurro Ivano Bordon . Queste le sue parole in esclusiva per Fcinter1908.it :

"Quando l'ho visto, mi sono accorto delle qualità fisiche sopra la media. Non lo conoscevo, ho visto le partite in tv e dal vivo e mi è sembrato si sia adattato in maniera molto importante. Inzaghi gli ha dato in mano il pallino del gioco, inizia l'azione dal basso e lui decide come darla. E' un vero e proprio regista, sa come far partire la squadra. E' stato un grosso vantaggio".