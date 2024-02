E i numeri parlano chiaro: ieri contro l'Atalanta Asllani è rimasto in campo per 98'. 88 palloni giocati, 75 passaggi giocati, 97% di passaggi riusciti, 27 palloni giocati avanti e 9 palle recuperate.

Una prestazione importante per la manovra nerazzurra, Asllani cuce il gioco dell'Inter ed è il primo in campo nella gara con l'Atalanta per passaggi riusciti, ma anche per palloni recuperati.

E per non farsi mancare nulla, un po' l'ex regista nerazzurro Brozovic o lo stesso Calhanoglu, è primo anche per km effettuati durante la sfida con oltre 12 km all'attivo.

