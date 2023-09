Asllani stecca, ma assurdo parlare di bocciatura: Inzaghi, merita altre chance

Partiamo da un presupposto incontrovertibile: ieri Kristjan Asllani ha giocato male, come e peggio di molti compagni di squadra . Schierato in cabina di regia al posto dell'infortunato Calhanoglu, il centrocampista albanese non è riuscito a sfruttare l'occasione, venendo coinvolto e travolto dalla serata grigia di tutta l'Inter. Ne sono conseguiti giudizi negativi, come giusto che sia, ma alcuni sono stati fin troppo ingenerosi e inutilmente affrettati, nei confronti di un ragazzo di 21 anni dal quale era illogico pensare che potesse caricarsi il gruppo sulle spalle in una serata in cui tutti, chi più e chi meno, hanno steccato.

Esame fallito, ma niente bocciatura

A tal proposito non hanno alcun senso i paragoni con gente come Bellingham o Musiala, classe 2003, o Gavi, 2004, protagonisti in top club come Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona nonostante la giovanissima età. Primo, perchè non tutti nascono fenomeni e non tutti sbocciano nello stesso momento. Secondo, perchè Asllani non ha avuto le stesse occasioni dei sopra citati per mettersi in mostra, per demeriti propri o per altre circostanze. Il centrocampista albanese ha collezionato fin qui 32 presenze con l'Inter, di cui solamente 8 da titolare e 3 giocate dal primo all'ultimo minuto: se contro la Real Sociedad ha fallito, bisogna anche dire che per giocare a certi livelli serve un'esperienza che lui, al momento, non può avere.