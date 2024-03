Tornerà Pavard sul centrodestra della difesa dell'Inter, sul centrosinistra ci sarà Bastoni. In mezzo alla difesa a tre di Inzaghi dovrebbe essere De Vrij a vincere il ballottaggio con Acerbi. In mezzo al campo ci saranno i tre tenori: Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. A destra Dumfries in netto vantaggio su Darmian, a sinistra Dimarco. In attacco Thuram e Lautaro. (Sky Sport)