Atletico? In casa Inter nessuno sottovaluta Simeone. I quarti per avere la spinta in campionato

"Il sorteggio è arrivato giusto il giorno dopo la mini-fuga in campionato, un +4 sulla Juve certificato dall’ennesima vittoria contro una diretta rivale come la Lazio. Certo, vedendo le potenzialità della ThuLa all’Olimpico, tanti tifosi si sono chiesti sui social perché mai Lautaro e Thuram non avessero giocato nemmeno un minuto insieme contro la Real Sociedad. Se l’ultima partita del girone fosse stata vinta, forse il sorteggio sarebbe stato più morbido. Finora, però, le scelte di Inzaghi in Champions hanno dimostrato come la priorità di tutto il club sia la conquista della seconda stella: il resto viene dopo. Ma il campionato, da dominare sempre di più, può anche diventare il trampolino per ripetersi in Europa. Prendersi i quarti contro Simeone darebbe nuovo coraggio e aiuterebbe a risentire nell’aria la stessa magia dell’anno passato", aggiunge Gazzetta.