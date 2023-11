Salisburgo-Inter, Arnautovic: “Sto bene e voglio aiutare la squadra. Qui per vincere”

Tre punti per chiudere il discorso qualificazione. L'Inter domani è attesa dalla quarta gara del girone di Champions League contro il Salisburgo. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Inzaghi di qualificarsi con due turni d'anticipo. Alla vigilia della partita contro gli austriaci, insieme a Inzaghi ha parlato in conferenza stampa Marko Arnautovic . FcInter1908.it riporta le parole dell'attaccante austriaco, tornato a disposizione dopo l'infortunio: "Sto bene. Sono state sei settimane, un periodo difficile per me, non solo fisicamente ma anche mentalmente perché non sono abituato a questa situazione. Adesso sono ritornato e ho grande voglia, voglio aiutare la squadra".

Pensi che nell'Inter ci siano quattro titolari in attacco, o ci sono delle gerarchie ben precise?

"Questa è una domanda per l'allenatore, non per me.... Se l'allenatore mi mette in campo, faccio del mio meglio per aiutare la squadra. Noi davanti abbiamo un attacco molto forte. Giocherà chi lo merita. Ma questa è una domanda per l'allenatore, non per me".