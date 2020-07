In attesa di Sanchez, Marotta alza la qualità: l’Inter cerca il colpo Aubameyang in aggiunta alla LuLa

Tra i nomi seguiti dall’Inter per il reparto offensivo c’è anche quello di Aubameyang dell’Arsenal. Il gabonese è da tempo nei radar nerazzurri e ora è diventato un obiettivo davvero concreto.

“Tra la punta e l’Arsenal c’è in ballo un rinnovo di contratto che va per le lunghe. L’attesa alimenta l’incertezza e l’incertezza dà coraggio agli acquirenti. Aubameyang è legato all’Arsenal da un contratto in scadenza nel 2021 ma difficilmente resterà a Londra nella prossima stagione in caso di mancato prolungamento. E l’Inter si è piazzata in posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza nel caso di addio. Uno scenario possibile, anche se il tecnico dei Gunners Arteta venerdì ha provato ad allontanare: «Sono sempre stato molto fiducioso e positivo. Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui: è importantissimo per la squadra»”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“Le parole di Arteta sono sincere ma lasciano aperta la porta ad ogni scenario futuro. Per l’Inter era una delle possibili soluzioni in caso di addio di Lautaro ma adesso può trasformarsi in super alternativa alla LuLa, proprio per garantire a Conte una rosa profonda e ricca di titolari. Senza rinnovo, un talento così può essere acquistato a prezzi stracciati e l’idea sarebbe quella di ripercorrere la strategia che ha portato a Milano Eriksen a gennaio. L’Inter lavora su più tavoli e uno di questi porta alla conferma di Sanchez: anche il suo contratto con lo United è in scadenza nel 2021. L’uno oggi esclude l’altro. Ma per entrambi l’Inter resta in piena corsa”, aggiunge Gazzetta.