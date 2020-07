Inter, Arteta: “Aubameyang? Oggi ho fiducia che resti con noi. E vi spiego perché”

Intervenuto in conferenza stampa, Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal, ha parlato così del futuro di Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo dell’Inter nel caso in cui Lautaro Martinez partisse destinazione Barcellona: “Se me lo chiedete, non possiamo essere una squadra che deve vendere il miglior giocatore per provare a migliorarsi, questo è sicuro. Non sappiamo come sarà il mercato, stiamo mettendo insieme diversi piani per vedere cosa potremo fare. Al momento l’incertezza resta grande: il modo in cui finiremo la stagione determinerà molte cose a livello finanziario, dobbiamo avere pazienza.

Il modo in cui comunico con Pierre e le conversazioni che ho con lui e le persone attorno a lui mi fanno sentire fiducioso che rimanga: è l’energia che sento. Ma è solo la mia opinione. Le cose cambiano velocemente nel calcio, ma ora sento che vuole continuare con noi. E’ amato, rispettato e ammirato dai compagni, il che è una cosa enorme in ogni squadra. Questo mi dà positività perché vedo anche come si diverte e come lavora intensamente ogni giorno”, ha detto.

(TalkSport)