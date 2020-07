Sanchez, lo United chiede 20 mln. “Ma l’Inter dimezza e fa un’importante richiesta”

Alexis Sanchez convince sempre di più. Il cileno è ormai tornato il vero Nino Maravilla ammirato da tutti qualche anno fa e ora l’Inter è al lavoro per trattenerlo definitivamente. Libero, nella sua edizione odierna, spiega qual è oggi il nodo sul futuro del centravanti: “Il prestito durerà fino al 5 agosto, data degli ottavi di E-League col Getafe, perché lo United non vuole ritrovarselo contro dagli eventuali quarti in poi.

Perciò è nata una partita a scacchi tra i club: l’Inter non vuol pagare un indennizzo per allungare il prestito a meno che non sia inserito nella cifra necessaria per l’acquisto definitivo del cartellino, desiderio che soddisfa i Red Devils, concentrati su Sancho del Dortmund. Non c’è però accordo: 20 milioni è la richiesta, 10 l’offerta anche perché l’Inter, poi, dovrà convincere Sanchez a spalmare l’ingaggio da 12 milioni netti (in scadenza nel 2022), abbassando la quota annuale a 7,5, in linea con Lukaku e Eriksen”, si legge.