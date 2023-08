Via Gosens, dentro Carlos Augusto: l’impatto a bilancio della doppia operazione dell’Inter

"Passando invece a Carlos Augusto, l’Inter verserà 4,5 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungeranno 7,5 milioni di euro in caso di riscatto. Per quanto riguarda lo stipendio, l’esterno dovrebbe guadagnare 2,2 milioni di euro netti, circa 2,9 milioni di euro lordi considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita. Considerando stipendio e ammortamento, Carlos Augusto costerà 7,4 milioni di euro circa all’Inter nella stagione 2023/24. Confrontando i minori costi derivanti dalla cessione di Gosens e i maggiori costi per il nuovo ingresso, la doppia operazione dovrebbe garantire all’Inter un sostanziale equilibrio, con un effetto positivo per circa 100mila euro sul bilancio".