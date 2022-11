Ausilio ha incontrato l’entourage di Thuram: l’Inter ha fretta, c’è la proposta

L'attaccante francese è il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato, ma serve anticipare la concorrenza

Fabio Alampi

Il nome è sempre quello: Marcus Thuram. L'attaccante francese, in scadenza di contratto a giugno con il Borussia Monchengladbach, è l'obiettivo numero uno dell'Inter per rinforzare il proprio reparto avanzato, con la dirigenza nerazzurra che sogna di mettere a segno un autentico colpo a parametro zero dopo averlo corteggiato già nell'estate del 2021. Il ds Piero Ausilio si è recato in Qatar anche per questo motivo, ma occorrerà fare in fretta, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Marcus Thuram era il piatto forte della missione Mondiale. Per uno così, in scadenza a giugno, va fatto anche l'impossibile pur di riuscire a portarlo a Milano. Thuram è un obiettivo dell’Inter da anni e il nerazzurro lo ha sfiorato davvero nell’estate 2021, quando poi la sfortuna si è accanita su di lui. La storia è nota: dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, Marotta e Ausilio preparano il blitz per il figlio d’arte, sfidato in Champions col Borussia Mönchengladbach. Contatti frenetici e quotidiani portano al sì del giocatore, ma mentre l’affare tra i club entra nel vivo, Marcus si rompe il collaterale mediale del ginocchio destro. L’affare salta, l’Inter dirotta su Correa e investe 30 milioni".

Fretta di chiudere — "Oggi Thuram vale più di quella cifra, ma può arrivare per molto meno: addirittura a costo zero la prossima estate, ma bisogna avere il sì del giocatore a gennaio. Per questo Ausilio ha incontrato in Qatar i rappresentanti del giocatore, su cui si sono già mosse altre big europee: la proposta dell'Inter è seria, ma l'ombra del Bayern rischia di far saltare i piani nerazzurri. Thuram riflette, ma si gioca a carte scoperte: per strapparlo alla concorrenza servirà anticipare l'operazione a gennaio, come l'Inter fece nel 2020 con Eriksen, in scadenza dal Tottenham. Allora, l'Inter staccò un assegno di 20 milioni per il danese, oggi forse potrebbero bastarne 10 per convincere il Mönchengladbach, già rassegnato a perdere a zero Thuram".