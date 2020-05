Barcellona, la volontà di Lautaro rende fiduciosi. E dall’Inter arriva un segnale positivo

Non accenna a placarsi il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez: l’attaccante argentino rimane il primo obiettivo di mercato dei catalani, che rimangono fiduciosi sulla buona riuscita dell’operazione. Secondo il Mundo Deportivo, in casa blaugrana si respira un clima di grande ottimismo, forte della volontà del Toro di giocare al fianco di Messi: un desiderio manifestato sia rinviando qualsiasi discorso riguardante il rinnovo di contratto con l’Inter, sia snobbando gli interessi di altri club, continuando a dare priorità al Barcellona.

SEGNALE INTER – Alla volontà di Lautaro di sposare il progetto blaugrana bisogna aggiungere la ricerca da parte dell’Inter di un attaccante livello (Werner e Aubameyang i nomi in cima alla lista), segno che il club nerazzurro preveda un’uscita nel proprio reparto avanzato. Resta ancora da trovare la formula giusta per chiudere l’affare: Arturo Vidal rimane il nome più gettonato, ma la sua valutazione non può essere molto alta.