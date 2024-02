Nella sera in cui Calhanoglu e Mkhitaryan non erano (stranamente) nella loro serata migliore, a tenere su il centrocampo dell'Inter contro l'Atletico Madrid si è confermato Nicolò Barella, ormai stabilmente fra i più grandi centrocampisti d'Europa. Cuore e polmone di una squadra, quella di Inzaghi, lanciata sia in campionato che in Champions League:

"Il valore e l’importanza di Barella sono apparsi in maniera evidente e una volta di più in una notte in cui i suoi compagni di reparto non hanno brillato, Mkhitaryan, o hanno mostrato impreviste difficoltà, Calhanoglu. Accade di rado, perché il centrocampo dell’Inter è riconosciuto come uno dei migliori d’Europa. Beh, contro l’Atletico Madrid, nonostante due “ingranaggi” non funzionassero a dovere, la squadra nerazzurra ha comunque mantenuto il controllo della gara e ha attaccato, alimentando le punte e continuando a tirare spallate fino a che il muro avversario non è caduto giù".