Inter poco ludica in questo avvio di stagione, tra le cause una condizione atletica ancora non al top

Gianni Pampinella Redattore 25 settembre 2024 (modifica il 25 settembre 2024 | 08:46)

Una difesa che scricchiola e una condizione fisica non ottimale. Sono tra le cause di un avvio di stagione non semplice per l'Inter che in cinque gare ha incassato cinque gol. "Tra le cause della mancanza di lucidità, però, c’è anche la condizione precaria di alcuni giocatori. Quando la fatica si fa sentire, infatti, la mente rischia di annebbiarsi", si legge sul Corriere dello Sport.