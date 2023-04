Barella tesoro Inter: la Premier lo vuole, ma resta nerazzurro. La strada è giusta

Sport Mediaset si sofferma proprio su di lui, spiegando: "E' il tesoro dell'Inter, il giocatore che tutti vorrebbero, Premier in testa, ma che l'Inter si tiene stretto. Barella ci ha messo la testa per un gol prezioso, pesante, grazie a Bastoni che lo ha messo già in condizione di segnare quattro volte. Ba-Ba, il sapore dolce per il palato nerazzurro. Il cartello del da Luz indica che la strada per Barella è quella giusta per diventare leader al di là del suo carattere spigoloso: il giallo, vecchio vizio, è diventato ora saltuario. Meglio finire nel girone dei goleador che in quello dei fallosi".