Brambati: “Inzaghi? Arrivato in finale per sorteggi favorevoli. E Marotta gli disse…”

"La squadra è forte, Inzaghi ha sicuramente dei meriti di sicuro, ma ha la squadra. Anche Allegri, Zaccheroni, Conte, hanno vinto al primo colpo dopo che venivano da un club non di grande spessore. Lui ha lottato il primo anno ma il secondo ha perso malamente. Marotta lo scorso anno gli disse 'o addrizzi la stagione o te ne vai".

