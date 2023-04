Lukaku croce e delizia, ora l’Inter spera: può restare a due condizioni

Il centravanti belga ancora in gol in Champions con un'altra rete pesante dopo quella col Porto: la permanenza non è utopia

Alessandro De Felice

Gli errori in campionato e i gol in Champions League. È un Romelu Lukaku a due facce quello che continua a trascinare l'Inter in Europa.

"L’uomo di coppa in questo momento è lui, Romelu croce e delizia delle sorti interiste" sottolinea Tuttosport.

Dopo la rete decisiva nel doppio confronto col Porto, il belga è andato a segno anche ieri sera contro il Benfica con il gol del 2-0 su calcio di rigore.

"Perché se in campionato i gol li ha sbagliati in modo goffo (e se così non fosse stato probabilmente l’Inter non si troverebbe nella posizione in cui si trova adesso), nelle coppe non perdona ed è sempre decisivo".

E il futuro resta tutto da scrivere:

"Le prestazioni di Big Rom nelle coppe tengono anche vive le speranze per un prestito bis che fino a qualche giorno fa sembrava inesorabilmente destinato al tramonto".

Per il quotidiano sono due le condizioni per la permanenza in nerazzurro di Big Rom:

"La prima: che i nerazzurri riescano ad acchiappare la qualificazione in Champions. Dopodiché bisognerà vedere se chi allenerà l’Inter nella prossima stagione darà l’ok alla permanenza di Romelu, dopo questo finale di stagione tra luci e ombre".