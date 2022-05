Bergomi: “Inter, 4 gol in finale: vittoria giusta. E i rigori ci sono entrambi”

Parla l'ex capitano: "L'Inter ha vinto con merito contro una buona Juve e sono d'accordo con tutte le scelte dell'arbitro"

"L'Inter ha vinto con merito contro una buona Juve" e "sono d'accordo con tutte le scelte" dell'arbitro: questo il commento di Beppe Bergomi alla finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri. "In questo momento" la squadra di Simone Inzaghi "ha qualcosa in piu' come carattere, un aspetto che di solito apparteneva ai bianconeri", ha dichiarato l'ex bandiera nerazzurra all'AGI, "non molla mai in mezzo al campo, e' solida, con 4 gol in una finale non si puo' non darle merito".