SM – Inter e Milan, possibile derby di mercato per Beto: per entrambe piano B, ma…

L'attaccante portoghese dell'Udinese è nel mirino delle due milanesi, a caccia di rinforzi per il reparto avanzato

Inter e Milan potrebbero presto dar vita a un derby di mercato: entrambe le milanesi sono alla ricerca di un rinforzo in attacco, e diversi nomi sono stati accostati prima a una e poi all'altra. In questo momento i nerazzurri sembrano voler puntare su Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, mentre i rossoneri su Mehdi Taremi del Porto, ma queste trattative si preannunciano tutt'altro che semplici. Per questo motivo le dirigenze interista e milanista stanno valutando altri profili. Secondo Sport Mediaset, sulla lista di Inter e Milan ci sarebbe anche Beto, centravanti portoghese dell'Udinese.