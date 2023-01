Biasin: “Tempi, ecco il messaggio dell’Inter a Skriniar”. C’è una novità sulle cifre

Il difensore slovacco è in scadenza e le tentazioni da Parigi continuano a risuonare in maniera costante, come l'allarme tra i tifosi

Redazione1908

Fabrizio Biasin, a Calciomercato.it, ha fatto il punto della situazione: "L'Inter ha fatto un'offerta a Skriniar oltre un mese fa da sei milioni più bonus da quattro o cinque anni e sta lavorando su ulteriori bonus. Dall'altra parte, in Francia, c'è una proposta vicina alla doppia cifra dei dieci milioni di euro a stagione. L'unica semi-certezza che abbiamo è che l'Inter gradisce una risposta da Skriniar entro la partenza della squadra per l'Arabia Saudita. Oltre non vorrebbe andare"