Inter, si punta a blindare Dumfries e Dimarco: le cifre. Lautaro e Barella…

Più o meno la stessa cifra dovrebbe essere proposta anche a Dimarco, che è in scadenza nel 2026, ma aveva rinnovato nel 2021, quando ancora non si era preso la ribalta. Ora è titolare nell'Inter e nella Nazionale, ha raggiunto uno status internazionale e tutto questo gli deve essere riconosciuto, assieme all'attaccamento per i colori nerazzurri – è tifoso sin da bambino - che manifesta ad ogni occasione".

"Dietro al primo gruppo dei nerazzurri "da rinnovare" c'è anche quello composto da Lautaro e Barella. Entrambi sono in scadenza nel 2026, non ci sarebbe tutta questa fretta, ma in viale Liberazione vogliono blindare lo zoccolo duro della squadra. Tanto più che l'argentino e l'azzurro sono, rispettivamente, capitano e vice. Si aspettano un adeguamento e, per la verità, l'agente del Toro continua a lanciare appelli in questo senso. Verranno accontentati".

