GdS – Dumfries, il rinnovo avanza ma c’è una chiara avvertenza da parte dell’Inter

Ma il rinnovo di contratto toglierà Dumfries dal mercato? La rosea spiega la linea del club: "La curiosità è di tutti, anche per il percorso bizzarro. Da possibile uomo in uscita, trattenuto a Milano d’estate solo dall’assenza di un’offerta congrua, a pilastro del domani interista. Ma la trattativa va avanti con una avvertenza ben chiara pure allo staff di Denzel: non diventerà certo incedibile, semmai il prezzo sarà più alto per eventuali compratori futuri".