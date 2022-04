Inter, a Bologna Inzaghi farà turnover. Speranza per Vidal, in attacco tocca a Sanchez?

Il tecnico dell'Inter ha fatto allenare la squadra anche oggi e nei prossimi giorni valuterà le condizioni del gruppo

"Possibile che Simone Inzaghi opti per un po' di turnover a Bologna per avere forze fresche in una settimana con tre partite. Oggi la squadra si è allenata al Suning Training Centre di Appiano Gentile nella prima seduta di allenamento in vista della trasferta in Emilia. Se De Vrij non potrà riposare avendo a che fare con un osso duro come Arnautovic, ci sono due giocatori che preoccupano ancora il tecnico nerazzurro: Vidal e Caicedo", riporta il Corriere dello Sport.