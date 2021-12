Bomba “Sport”: “Sanchez-De Jong, accordo tra Inter e Barcellona. Manca solo…”

Ci sarebbe un principio di accordo, tra Inter e Barcellona, per uno scambio di prestiti, a gennaio, tra Alexis Sanchez e Luuk de Jong

Ci sarebbe un principio di accordo, tra Inter e Barcellona, per uno scambio di prestiti, a gennaio, tra Alexis Sanchez e Luuk de Jong, attaccante olandese che è al Barcellona in prestito dal Siviglia. Secondo il quotidiano catalano "Sport", l'affare sarebbe avanzatissimo, tanto che ci sarebbe già l'accordo tra le parti. Mancherebbe, per il via libera, solo l'ok finale del tecnico catalano Xavi.