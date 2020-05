Inter, così la ripresa: 4 campi accessibili, gruppi scaglionati di 3-4 giocatori. Staff ridotto

Col via libera da parte del Viminale, le squadre di Serie A possono tornare ad allenarsi nei rispettivi centri sportivi. Mantenendo la distanza attraverso allenamenti individuali. L’Inter di Conte sarà di nuovo ad Appiano Gentile a partire da martedì.

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera “I calciatori dell’Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali nel rispetto della direttiva del Viminale. Per mantenere il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore. I calciatori all’estero sono rientrati in Italia, da ultimo Sanchez che concluderà lunedì l’isolamento domiciliare”.