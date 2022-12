Chi si rivede: Brazao a Malta con Inzaghi, l’Inter ha un piano per il suo futuro

Gabriel Brazao a Malta: La Gazzetta dello Sport oggi svela il piano dell'Inter per il futuro del portiere classe 2000

Alessandro Cosattini

Gabriel Brazao a Malta. Una sorpresa per molti tifosi dell’Inter, visto che si erano perse le tracce del classe 2000. Fino a tre anni fa era tra i portieri più promettenti del panorama calcistico mondiale, poi tre infortuni seri e ora vuole tornare a giocare. È sotto contratto fino al 2024 con l’Inter e il club - svela oggi La Gazzetta dello Sport - ha già un piano per il suo futuro.

La situazione — "Da luglio Brazao è tornato a Milano e adesso si è messo alle spalle l'infortunio più recente, prima lavorando da solo e poi con le varie formazioni giovanili. L'Inter non ha perso le speranze nel 22enne e l'investimento del 2019 "chiede" un occhio di riguardo per un talento che talento è rimasto nonostante sia comparso pochissimo nei tabellini delle partite ufficiali. Con la situazione di Handanovic in bilico e Alex Cordaz che va per i 40 anni, poi, sia lui che Filip Stankovic - in prestito al Volendam in Olanda - sono profili papabili per un ruolo in prima squadra in futuro.

Il piano dell'Inter — Ora l'interesse del giocatore è quello di tornare a giocare e i club concorda: si punta a un prestito in Italia, magari in Serie B, ma il calciomercato riserva sempre soluzioni inattese. Di certo a tutte le componenti serve la certezza di una titolarità come non è accaduto in Spagna, perché l'unico modo per rilanciare Brazao è rivederlo in campo. In estate si faranno poi ragionamenti sul tris di portieri da avere in rosa per il 2023-24, ma forse per il brasiliano l'asticella è spostata più in là, magari con un anno e mezzo di partite sulle spalle.

Il futuro — […] Rispetto al diciassettenne che incantava il mondo ora Brazao è cresciuto, anche fisicamente: circa 5 chili di muscoli in più che lo hanno strutturato senza appesantirne agilità e reattività. Quello che ora manca davvero è il calcio giocato, perché soltanto così si torna davvero in pista e negli occhi di tifosi e dirigenti. Gabriel non è a Malta per caso: la sua seconda chance riparte anche da lì”, le sue parole.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)