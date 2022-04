FCIN1908 / Bremer, promessa all’Inter che vale oro! Niente Dimarco: il nome per il Torino

Niente Juve, Milan o Napoli. Nella testa di Bremer, in Italia, c’è solo l’Inter e i nerazzurri stanno per accelerare per chiudere

Pasquale Guarro

L’Inter non ha dubbi e avanza verso Gleison Bremer. Si sa, i conti dei nerazzurri non consentono troppe manovre e allora bisogna procedere per priorità e in questo momento al primo posto nei pensieri di Ausilio e Marotta c’è il difensore del Torino, che emerge in superficie e congela trattative che inizialmente sembrava potessero avanzare in modo diverso. Come ad esempio quella di Frattesi con il Sassuolo, per adesso ferma ai nastri di partenza, perché l’Inter vuole tuffarsi anima e corpo su Bremer.

Questo per due motivi, come appurato da Fcinter1908 in queste ore. Intanto i nerazzurri sono sicuri che a giugno partirà un difensore e allora bisogna immediatamente farsi trovare pronti con un sostituto all’altezza. E poi perché Bremer, ha appurato Fcinter1908, all’Inter ha fatto una promessa che vale oro: il ragazzo ha chiaramente detto ad Ausilio e Marotta che in Italia non vestirà la maglia di nessun altro club se non quella dell’Inter.

Niente Juve, Milan o Napoli. Nella testa di Bremer, in Italia, c’è solo l’Inter e i nerazzurri non vogliono sprecare tanta abbondanza. A breve si inizierà ad entrare nel vivo della trattativa anche con il Torino.

Si è parlato di Dimarco come possibile contropartita per i granata, ma il prodotto del vivaio nerazzurro non si muoverà da Appiano Gentile e poi ha un ingaggio proibitivo per Cairo. Piuttosto, viene segnalato a Fcinter1908, attenti al giovane Franco Carboni, che da quelle parti piace tanto.