Brozovic, siamo al dentro o fuori: decisione entro Natale. L’Inter ha un sospetto

Il punto della Gazzetta dello Sport sulla questione che tiene banco ormai da settimane in casa nerazzurra

Daniele Vitiello

L'entourage di Marcelo Brozovic e l'Inter non si sono ancora incontrati. Di certo il club ha molta più fretta rispetto al croato, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport di oggi: "Siamo al dentro o fuori, non può andare troppo per le lunghe la storia del rinnovo di Marcelo Brozovic. Non lo vuole l’Inter: entro il nuovo anno la questione va definita, in un senso o nell’altro. Il punto è che, più passano i giorni, più aumenta la sensazione che l’affare sia maledettamente complicato. E non per una questione di cifre, almeno non solo per questo".

Un summit potrebbe esserci al rientro dalle nazionali, magari appena prima di Inter-Napoli, ma al momento è difficile dirlo con certezza. Prosegue la rosea: "Il sospetto del club è che, in queste settimane, l’entourage del giocatore stia valutando in giro per l’Europa le potenziali offerte. Sta sondando il mercato, perché sa che a 28 anni il prossimo sarà il contratto più importante della sua carriera. E non esclude dunque la possibilità di lasciare Milano. Sarebbero due i club a non aver chiuso la porta, a fronte di un sondaggio, ovvero il Psg di Leonardo e l’Atletico Madrid di Simeone".

L'Inter attende di capire quale sarà la richiesta da parte del giocatore. L'idea dei nerazzurri è quella di sottoporre al croato un contratto alla Barella, con 4.5 milioni di ingaggi a salire. Impossibile, per la Gazzetta, un accordo in stile Lautaro a 6 milioni subito: "Il club pretende di capire subito l’orientamento del giocatore. Entro l’inizio del nuovo anno Marotta e Ausilio vogliono chiudere il discorso, con una firma o un divorzio annunciato per l’estate. Da escludere - a meno di offerte improbabili - la terza via, ovvero quella di una cessione del centrocampista a gennaio.

La fretta del club è figlia della volontà di chiarezza: Brozovic è reputato un calciatore importante, ma allo stesso tempo non sarebbe una cosa buona trascinare un trattativa per tutta la stagione, fattore potenzialmente negativo anche per il lavoro di Inzaghi. Ecco, allora, il dentro o fuori: se la firma non sarà arrivata nei prossimi due mesi, sarà molto complicato che possa concretizzarsi più in là. E su questo punto la società ha tutta l’intenzione di essere trasparente".