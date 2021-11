Inter, entourage di Brozovic a Venezia: fumata bianca in arrivo, le cifre del rinnovo

Il centrocampista croato, in scadenza di contratto a giugno, pare intenzionato a prolungare la sua permanenza a Milano

L'Inter e Marcelo Brozovic sono sempre più vicini al rinnovo. Un altro segnale in tal senso potrebbe essere arrivato ieri: come scrive Tuttosport, l'entourage del giocatore era presente ieri sera sulle tribune del Penzo per assistere alla sfida contro il Venezia. L'ottimismo aumenta sempre di più, e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti tra le parti: "Ospiti d'eccezione al Penzo. Sulle tribune dello stadio lagunare, oltre ovviamente alla dirigenza dell'Inter, erano infatti presenti anche Ivan Brozovic, padre e agente di Marcelo, insieme all'avvocatessa di fiducia della famiglia, nonché manager a tutti gli effetti del giocatore, con i propri cari".