Gds – Inter, Calhanoglu salta sicuramente la Juve. Benfica? Ecco la situazione

Lo staff medico ha rimandato di 24 ore gli accertamenti strumentali all'adduttore destro per avere un quadro più chiaro della situazione

Dopo l'infortunio rimediato contro la Croazia, oggi Hakan Calhanoglu si è recato alla Pinetina. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, lo staff medico ha rimandato di 24 ore gli accertamenti strumentali all'adduttore destro per avere un quadro più chiaro della situazione.

"Sicuramente, infatti, un qualche danno per il centrocampista nerazzurro c'è: resta adesso da valutare l'entità per stabilirne i tempi di recupero. La speranza di Inzaghi è quella di averlo per il match d'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica di martedì 11 aprile".