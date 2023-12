Inter, Buchanan a Milano dopo Capodanno. Ok di Zhang a 8mln più bonus: novità nella formula

"Il lavoro non è ancora terminato. Nei prossimi giorni Inter e Bruges avranno nuovi colloqui per limare le piccole distanze che ancora restano per la chiusura dell’affare. La richiesta del Bruges è scesa a 10 milioni di euro più bonus, rispetto agli iniziali 12. L’Inter punta a chiudere a quota 8, magari aumentando la cifra legata agli stessi bonus o modificando la natura degli stessi. Ma la partita, oltre che sulla cifra finale, si gioca sulle modalità di pagamento, con il club di Zhang che punta a ottenere di versare in più rate i milioni necessari. La scelta è fatta, in ogni caso. Ed è arrivato anche l’ok di Zhang all’investimento, passaggio che per l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio era necessario".

"Di fatto, l’Inter sta anticipando a gennaio un acquisto che aveva in mente di fare in ogni caso la prossima estate. L’infortunio di Cuadrado, più che spingere l’Inter a trovare un sostituto, ha convinto i dirigenti a mettere subito in rosa un calciatore in cui credono fortemente, prendendosi un po’ di vantaggio sul suo ambientamento anche in ottica della prossima stagione. Inzaghi, in tutto questo, va persino oltre come ragionamento. E infatti ai dirigenti ha chiesto di provare a chiudere l’operazione il prima possibile: solitamente a gennaio è preferibile inserire in organico giocatori già pronti, magari già abituati al campionato italiano.

Così non sarà per Buchanan. E allora tanto vale provare a prenderlo il prima possibile, così da considerarlo “operativo” vicino a Dumfries e riportando Darmian nelle rotazioni difensive. Non si sbaglia, poi, a pensare che l’operazione Buchanan vada anche letta come quella di una società che gioca d’anticipo anche in tema di... rinnovi. Quello di Dumfries è in stallo, non ci sono segnali positivi nell’immediato. E inevitabilmente, senza autografo, l’olandese finirebbe sul mercato la prossima estate", aggiunge il quotidiano.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.