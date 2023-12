L’ex coach di Buchanan: “È un ragazzo speciale. Ha spiccate doti atletiche. Gioca…”

«Il percorso universitario è sicuramente più naturale per un calciatore. In tanti scelgono l’università per laurearsi, mentre puntano sul calcio. Il fatto di essersi allontanato presto dalla famiglia lo ha reso motivatissimo ed è un ragazzo tranquillo, non è stato semplice per lui, è umile, altruista e si merita quanto gli sta succedendo. La sua qualità migliore è l'atletismo, con noi giocava più centrale, poi in MLS lo hanno messo a giocare in pratico da terzino e da ala, come in Nazionale», ha aggiunto.