Buchanan, l’Inter vuole chiudere ad inizio gennaio: cifre e dettagli. Ma il City…

Cosa manca per chiudere

Se c'è l'ok del giocatore al trasferimento, manca ancora l'intesa economica (l'Inter offre 8 mln e il club belga ne chiede 12) ma anche quella sulla formula. "Viale Liberazione, come noto, ha vincoli molto stretti: di fatto, l’unica soluzione possibile è un prestito con obbligo di riscatto (la condizione per farlo scattare sarebbe la qualificazione ad una qualsiasi coppa, anche la Conference), ma il Bruges vorrebbe incassare qualcosa subito. A logica, la fumata bianca dovrebbe arrivare a metà strada, ma i tempi non sembrano essere ancora maturi. In casa Inter c’è timore per l’intromissione del Manchester City, che, con la sua potenza di fuoco, farebbe inevitabilmente saltare il banco. Anche dalla parte del giocatore. In ogni caso, quello nerazzurro ha tutta l’aria di essere un all-in: nel senso che non ci sono vere alternative a Buchanan", sottolinea il quotidiano che rimarca come per l'Inter Buchanan sarebbe anche un profilo valido per coprire il buco di una possibile partenza di Dumfries a giugno.