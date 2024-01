Inter, Buchanan in grande forma. “Test atletici super: tra i migliori della rosa per…”

Tajon Buchanan è stato ieri in Belgio per sbrigare le ultime pratiche burocratiche prima di potersi dedicare al 100% alla nuova avventura all'Inter. Ma, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'esterno canadese ha già lasciato il segno:

"Il canadese ex Bruges lavora con il gruppo da qualche giorno e, anche se non può essere al top e inserito nei meccanismi nerazzurri, ha già stupito Inzaghi e il suo staff. Buchanan ha giocato l'ultima partita ufficiale il 10 dicembre e in totale nel suo 2023-24 ha all'attivo 20 presenze e 1.438 minuti con il Bruges. Non è certo un calciatore senza ritmo partita, ma comunque nell'ultimo mese, volendo anche forzare la mano ai suoi ex dirigenti per trasferirsi in Italia, è stato poco in campo e negli allenamenti non poteva essere del tutto sintonizzato sulle richieste dell'allenatore"