Con ogni probabilità, a disposizione e fra i convocati di Simone Inzaghi per la partita di sabato sera tra Monza e Inter ci sarà anche lui, il nuovo acquisto nerazzurro Tajon Buchanan.

Come riferisce Sky Sport, infatti, l'esterno canadese, arrivato nei giorni scorsi dal Bruges per una cifra vicina ai 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ha completato l'iter burocratico in Belgio ed è tornato quest'oggi ad allenarsi con i suoi compagni ad Appiano Gentile.