Inter, Buchanan sempre più vicino. Accordo col giocatore, si tratta per il prestito con obbligo

"L’affare è in piedi, l’Inter è convinta di riuscire a chiuderlo in tempi relativamente brevi. L’obiettivo è regalare il giocatore a Inzaghi entro la prima decade di gennaio. Negli ultimi contatti il Bruges ha aperto alla formula proposta dall’Inter, ovvero un acquisto differito, prestito con obbligo di riscatto. Ma - questa è la richiesta belga - a patto che il prestito non sia gratuito, cioè che venga riconosciuto un indennizzo. È evidente, ancor di più, come i dirigenti nerazzurri abbiano necessità dell’ok di Zhang, per chiudere la trattativa. Perché, almeno fino al k.o. di Cuadrado, nel mercato invernale non erano previsti investimenti. Dunque, sarebbe una specie di extrabudget, chiaramente legato a una precisa necessità tecnica. Inzaghi e i dirigenti sono concordi sul fatto che un sostituto serva. E questo nonostante le prove sempre positive di Darmian e l’esplosione recente di Bisseck, che ha dimostrato di poter partecipare alle rotazioni dell’allenatore".

"Buchanan è dunque il nome individuato. Il canadese ha già detto sì all’Inter, per un contratto di cinque anni. Ha già in testa il campionato italiano, in fondo sapeva dell’interesse nerazzurro da almeno un anno. Per i dirigenti è considerato un titolare vero, non una toppa messa per sistemare il buco lasciato da Cuadrado. E l’investimento va letto anche per cautelarsi di fronte alla trattativa per il rinnovo di Dumfries, che si è arenata. Magari è anche un messaggio indiretto all’olandese. Inzaghi aspetta con impazienza: gli infortuni recenti hanno accorciato la rosa nerazzurra e di conseguenza le rotazioni possibili, pur dentro un calendario fitto. Buchanan ha il suo ok, il giocatore è stato visionato dallo staff tecnico: non resta che aspettare la chiusura della trattativa", aggiunge Gazzetta.