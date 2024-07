"Sul tavolo dei dirigenti nerazzurri sono arrivate parecchie opzioni, alcune delle quali piuttosto interessanti, vedi Ricardo Rodriguez ed Hermoso, entrambi svincolati e pronti all’uso, data la grande esperienza anche a livello internazionale. L’Inter ci ha ragionato su, ha soppesato pro e contro delle operazioni, poi ha preferito sterzare e rivolgere lo sguardo al futuro. Meglio investire su un under 25 da far crescere e valorizzare sotto la guida di Inzaghi, come del resto è già successo con Bisseck e con lo stesso Buchanan. Con una differenza tutt’altro che secondaria: Cabal ha sulle gambe 34 presenze in Serie A".

"Cabal potrebbe traslocare dal Bentegodi a San Siro per una cifra simile a quelle investite dall’Inter per il tedesco e il canadese nella stagione passata. Se Bisseck era arrivato dall’Aarhus per circa 7 milioni e Buchanan per altri 7 più 3 di bonus dal Bruges, la spesa per il colombiano si aggira tra gli 8 e i 10 milioni. I dialoghi con il Verona sono avviati e questa può diventare la settimana dell’accelerata. Magari grazie all’inserimento di una contropartita tecnica che permetta all’Inter di abbattere una parte di liquidità dell’affare. Ausilio e Sogliano, d.s. del Verona, ne discutono e tra i nomi graditi in casa Hellas c’è quello di Issiaka Kamate, esterno di centrocampo franco-ivoriano del 2004 che gioca nella Primavera nerazzurra. In questo quadro, per Cabal, va registrato anche un sondaggio da parte della Juventus (che si aggiunge all’interesse del Rennes). Da capire se la mossa bianconera rimarrà nei confini della semplice manovra di disturbo", scrive il quotidiano.