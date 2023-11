Calhanoglu non ne sbaglia una: è diventato il centro di gravità. Altro capolavoro Inter

Hakan Calhanoglu, da quando è arrivato in nerazzurro, non ha praticamente mai sbagliato una partita: il CorSport lo celebra

E' arrivato all'Inter tra tante discussioni, che lo hanno reso inviso alla tifoseria milanista. Aveva mille pressioni addosso, ma nessuno se ne è mai accorto. Hakan Calhanoglu, da quando è arrivato in nerazzurro, non ha praticamente mai sbagliato una partita. Prima da mezzala e poi, a partire dalla scorsa stagione, da regista. Un ruolo che ha interpretato fin da subito nella maniera migliore e più 'totale' possibile. Il Corriere dello Sport lo celebra così:

Getty Images"Un centro di gravità nato quasi per necessità, ma che è diventato permanente grazie a una crescita esponenziale partita dopo partita. L’innesto di Hakan Calhanoglu all’Inter, ormai risalente a quasi due anni e mezzo fa, si lega inevitabilmente ai problemi fisici di Eriksen e all’occasione colta dalla società con l’ennesimo parametro zero di pregio, per di più in uscita dal Milan dopo oltre 170 presenze in rossonero. Con una regia illuminata figlia di immancabili colpi di genio si è preso anche l’amore dei tifosi dell’altra metà di Milano, oltre a ottenere una considerazione sempre maggiore nelle scelte da parte di Inzaghi".