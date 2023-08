Calhanoglu fulcro dell’Inter di Inzaghi, spazzati via gli ultimi dubbi. Brozovic dimenticato?

"L’Inter, nel primo tempo di Cagliari, risaliva il campo a uno-due tocchi e quasi mai in orizzontale, nel quadro di un genere di partita che nella scorsa stagione si era complicata più di una volta, pensiamo alle sconfitte di La Spezia o in casa contro l’Empoli. L’Inter è meno pensosa e pensierosa, sembra avere un passo diverso, più agile. Nessuno porta la palla, come in varie situazioni era solito fare Brozovic, propenso a sbrigarsela da solo. Thuram è utile per quanto corre e per come tocca il pallone: se attaccherà la porta come ci si aspetta da un attaccante, la nostalgia per Dzeko e Lukaku si dissolverà in fretta", sottolinea il quotidiano.